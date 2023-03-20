Fransa'da ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşması yasaklandı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:52

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:52

Fransız milletvekilleri, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını internette yayınlamalarını engelleyecek yeni yasanın kabul edilmesi için oybirliğiyle karar aldı.

Milletvekili Bruno Studer, önerdiği yasanın amacına yönelik "ebeveynin çocuk üzerindeki otoritesini güçlendirmek" ve "ebeveynlerin çocuklarının görüntüleri üzerinde mutlak bir hakka sahip olmadıklarını göstermek" olduğunu söyledi.

Studer, "13 yaşındaki bir çocuğun internette dolaşan ortalama 1.300 fotoğrafı var. Bunlar çocuk pornografisi için kötüye kullanılabilecek ya da okul ortamında zorbalığa yol açabilecek fotoğraflardır" sözleriyle yasayı savundu.

Struder, yasaya ilişkin "İlk iki madde, mahremiyetin korunmasını, ebeveyn otoritesinin kaynağı olarak ebeveynlerin sorumluluklarından biri olarak belirlemeyi amaçlıyor. Bunun için açıkça çocuğu da dahil etmeleri gerek. En uç durumlarda, aile hakiminin, gerekirse, görüntü haklarının kullanılmasına ilişkin özel bir durum için ebeveynlik yetkisinin zorunlu kısmi devrini yapabileceği öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.

Tasarı önerisinde, çocuk pornografisi paylaşımı yapan sitelerdeki fotoğrafların yüzde 50'sinin ilk olarak ebeveynler tarafından sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Ebeveynlik ve Dijital Eğitim Gözlemevi başkanı Thomas Rohmer, yeni yasanın olumlu bir gelişme olduğunu ancak henüz istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Rohmer, "Görüntü hakları hakkında çok konuşuyoruz ama çocukların saygınlığı hakkında konuşmuyoruz. Bazı sosyal medya fenomeni ebeynlerin hayatlarını bebeklerinin yüzüne bir kaşık püre atarak kazandıklarını gördüğünüzde, haklı olarak haysiyetsizlikten bahsedebiliriz" dedi.

Klinik psikolog Vanessa Lalo, yasaya ilişkin değerlendirmesinde "Çocukları korkutmayı ya da şaka yapmayı amaçlayan eylemler, çocuğun ebeveynine karşı güven eksikliğine yol açabilir veya çocukta ebeveyni tarafından ihanete uğradığı hissine sebep olabilir" dedi.