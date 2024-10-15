Fransa'da 'en zengin' ailelerden fazladan gelir vergisi alınacak

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:14

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:19

Fransa'nın 2024 yılını kapatacağı rekor bütçe açığı, hükümeti, açığı 2025 yılına kadar GSYH'nin %5'ine düşürmek için “bütçede manevra alanı bulmaya” zorluyor. Bu hedefe ulaşmak için 60 milyar Euro tasarruf yapılması gerekecektir.

Fransa Başbakanı Michel Barnier'in, bu kapsamda çözüm olarak “en zengin Fransız vatandaşlarının istisnai katkısı” da yer alıyor. “En zenginler” için asgari düzeyde bir vergilendirme uygulanması gündeme geldi.

Hükümetin yeni maliye yasa tasarısındaki ek gelir vergisi planı, en yüksek gelirli haneler için yüzde 20 olarak belirlenen bir “taban” vergi eşiğine dayanıyor. Hükümet, bu tedbirin “istisnai, geçici ve hedefe yönelik” olduğunda ısrar ediyor.

Les Echos'un haberine göre, tasarıda yer alan “yüksek gelirlilere farklı katkı” maddesine ilişkin ön değerlendirme, “24 bin 300 hanenin yükümlü olacağını” belirtmektedir.

Hükümetin planında hedeflenen haneler, şu anda CEHR'ye (yüksek gelirlere istisnai katkı, 2012'den beri yürürlükte olan gelirin yüzde 3 ila yüzde 4'ü oranında bir ek vergi) tabi olanlarla aynıdır; yani referans vergi geliri (RFR) bir çift için 500 bin Euro'yu (tek bir kişi için 250 bin Euro) aşan haneler.

Ancak, 62 bin 500 hane bu ek verginin kapsamına girerken, bu varlıklı vergi mükelleflerinin sadece bir kısmı gelirleri üzerinden (sermaye ve işten elde edilen) ortalama yüzde 20'den daha az vergi ödemektedir.

Yeni sistemin, eski sistemin getirisini iki katına çıkararak, aşamalı olarak kaldırılacağı tarih olan 2027'ye kadar her yıl kamu kasasına 2 milyar Euro kazandırması bekleniyor. Bu da 24 bin 300 varlıklı vergi mükellefinin her birinin önümüzdeki yıl ve takip eden iki yıl boyunca vergi memuruna ortalama 82 bin 300 Euro fazladan ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Yayınlanan belgelerde, “Rakamlar, 2022 vergi beyannameleri temelinde, ölçülemeyen davranışsal etkiler dikkate alınmadan hesaplanmıştır” denilmektedir. Başka bir deyişle, ilgili haneler, gelecek yıl veya sonraki yıllarda fazla vergilendirilmekten kaçınmak için gelirlerinin yapısını veya optimizasyon yöntemlerini gözden geçirebilirler. Bu durumda hükümet 2 milyar Euro'luk vergiyi silebilir.

“HÜKÜMETİN ÖNERDİĞİ PLAN HEDEFİ ISKALIYOR”

X'te OECD'nin milyarderler için küresel bir asgari vergi çalışmasına ilham vermesiyle tanınan ekonomist Gabriel Zucman, “Barnier'in önerdiği plan hedefi ıskalıyor” dedi.

“En zenginler için vergi optimizasyonunun ana yönteminin vergi boşlukları yoluyla ödedikleri vergi miktarını azaltmak değil, temettülerini hiç dağıtmadan holding şirketlerinde tutarak vergilendirilebilir gelirlerini doğrudan azaltmak” olduğuna dikkat çeken Zucman, şunları söyledi:

“Kaçınılması gereken bir şey varsa, o da asgari oranın vergilendirilebilir gelirin yüzdesi olarak ifade edilmesidir. Çünkü tüm sorun, çok zenginlerin bunu kolayca hafife alabilmesinden kaynaklanmaktadır”.