10 kişi kalan Fransa, Belçika'yı deplasmanda devirdi!

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

10 kişi kalan Fransa, Belçika'yı deplasmanda devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:24

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, Belçika deplasmanına konuk oldu. Fransa, King Baudouin'deki maçı 2-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Kolo Muani attı. Belçika'nın tek golü 45. dakikada Lois Openda'dan geldi.

FRANSA 10 KİŞİ KALDI

Belçika'da Youri Tielemans, 23. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fransa'da Aurelien Tchouameni, 76'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fransa, grupta 9 puana yükseldi. Belçika, 4 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki maç haftasında sahasında İsrail'i ağırlayacak. Belçika, İtalya'yı konuk edecek.


Etiketler: #fransa #Belçika #uefa uluslar ligi

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