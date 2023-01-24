Fransa’da fırıncılar sokağa indi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:25

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:25

Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. Başkentteki Nation Meydanı’nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler.

Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.

Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler. Gösteriye katılan Lucette Devale, "Bugün gösteriye katıldım. Benim bir işim var evime ekmek götürebiliyorum. Çalıştığım fırın sayesinde Geçimimi sağlıyorum. Patronum fırını kapatırsa işsiz kalacağım, evime ekmek götüremeyeceğim. Macron hükümetinin bu yaptığı kabul edilir gibi değil, çalıştığım fırının kapanmasını istemiyorum. Patronuma destek vermek için buradayım" dedi.

Gösteriye katılan fırın çalışanı bir genç ise, "Bizler Fransa'daki tüm fırıncı çırakları olarak patronlarımızı destekliyoruz. Birçok şeye zam yapılırken baget ekmeğe yüzde 15 zam yaptı hükümet, hiç bir fırın bunun altından kalkamaz, ama hükümet bunları düşünmüyor” ifadelerini kullandı.