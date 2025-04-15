Fransa'da hapishaneler eş zamanlı hedef alındı
Fransa'da gece saatlerinde farklı kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki farklı hapishanelere yönelik araç kundaklanmasından otomatik silahla ateş açmaya kadar varan çeşitli "korkutma girişimlerinin" yaşandığını aktardı.
Darmanin, hapishane personeline destek vermek amacıyla bugün Toulon kentine gideceğini belirterek Fransa'nın, uyuşturucu ticareti sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve suç örgütlerini son derece rahatsız edecek tedbirler aldığını kaydetti.
BFMTV kanalının Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Toulon, Marsilya, Luynes ve Valence hapishaneleri gece saatlerinde saldırıya uğrayan kurumlar arasında bulunuyor.
Luynes ve Valence hapishanelerinin otoparklarında araçlar kundaklanırken, Toulon hapishanesinin kapısına otomatik silahla ateş açıldı.
Dosyaya yakın bir kaynak, bu saldırıların, Fransa'da yüksek güvenlik kapasiteli hapishanelerin kurulmasına ve Adalet Bakanlığının uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü stratejiye tepki olarak koordineli bir şekilde planlanarak yapıldığını belirtti.
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