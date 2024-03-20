Fransa’da kamu çalışanları zam talebiyle greve gitti
Fransa’da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti.
Fransa’da kamu çalışanları, yükselen enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kalması nedeniyle zam talebiyle sendikaların öncülüğünde ülke genelinde greve gitti. Başta öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları olmak üzere çok sayıda meslek grubu sokağa inerken, öğretmenlere destek için öğrenciler de bugün derslere girmedi. Kamu çalışanları, başkent Paris’te Senato yakınlarında bir araya gelerek, ellerinde “Kamu hizmetini koruyun, yıkımına son verelim” yazılı pankart taşıdılar.
Fransa'da 5,7 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Sendikalar yayınladıkları ortak bildiride, "Kariyer imkanlarını iyileştirmek için müzakereleri acilen başlatmamız ve ücretleri iyileştirmek için genel önlemler almamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, devletin kamu sektöründeki maaşları belirlemek için kullandığı "endeks puanının değerinde derhal yüzde 10'luk bir artış" talebinde bulunuldu.
Fransa’da mart ayında enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.
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