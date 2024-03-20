Fransa’da kamu çalışanları zam talebiyle greve gitti

Fransa’da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:18
Fransa’da kamu çalışanları zam talebiyle greve gitti
Abone Ol google-news

Fransa’da kamu çalışanları, yükselen enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kalması nedeniyle zam talebiyle sendikaların öncülüğünde ülke genelinde greve gitti. Başta öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları olmak üzere çok sayıda meslek grubu sokağa inerken, öğretmenlere destek için öğrenciler de bugün derslere girmedi. Kamu çalışanları, başkent Paris’te Senato yakınlarında bir araya gelerek, ellerinde “Kamu hizmetini koruyun, yıkımına son verelim” yazılı pankart taşıdılar.

Fransa'da 5,7 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Sendikalar yayınladıkları ortak bildiride, "Kariyer imkanlarını iyileştirmek için müzakereleri acilen başlatmamız ve ücretleri iyileştirmek için genel önlemler almamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, devletin kamu sektöründeki maaşları belirlemek için kullandığı "endeks puanının değerinde derhal yüzde 10'luk bir artış" talebinde bulunuldu.

Fransa’da mart ayında enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.


fransa haberleri kamu çalışanı haberleri grev haberleri enflasyon haberleri

İlgili Haberler

Küba'dan ABD'ye nota: 'İçişlerimize müdahale'

Küba'dan ABD'ye nota: 'İçişlerimize müdahale'
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Teksas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Teksas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Fatih Mehmet Maçoğlu oy oranını açıkladı: CHP ile fark kapanıyor mu?

Fatih Mehmet Maçoğlu oy oranını açıkladı: CHP ile fark kapanıyor mu?
Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’

Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’