Fransa'da Meclis için bugün sandık başına gidilirken NUPES, etkisini artırıyor

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Fransa’da meclis seçimlerinin ikinci tur oylaması için halk bugün sandık başına gidiyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre mecliste çoğunluğunu elde edemeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güçlü yetkilerini kaybederken muhalfet, cumhurbaşkanının karşısında oldukça güçlenmiş bir mecliste olacak. İlk seçimlerde elde edilen başarı ile desteğini artıran sol şimdiden Macron’un alternatifi olduğunu kanıtladı.

MUHALEFET HAREKETLİLİĞİ

Bugünkü seçimlerden sonra Fransa Ulusal Meclisi’nde büyük bir “sol muhalefet hareketliliği” yaşanacağı gözüküyor. İlk seçimlere katılımın oldukça düşük olduğundan yakınan siyasi partiler demokrasinin geleceği için halkı ikinci tur oylamasında sandığa daha fazla katılım göstermeleri yönünde ikna etmeye çalıştılar. İlk tur oylamalarında seçmenlerin sadece yüzde 46.46’sı sandık başına gitmişti. Tarihi düşük katılım ile ilk tur sonuçlarında ise beş milletvekili yüzde 50’nin üzerinden oy alarak ilk turda seçilmiş oldu.

Jean Luc Melenchon

2017’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransa 5. Cumhuriyeti’nin en genç cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Macron, nisanda yapılan seçimleri ikinci kez kazanmıştı. İlk turda meclis çoğunluğunu sağlayamayan Macron, Jean Luc Melenchon liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa, Sosyalist Parti, Yeşiller, Kominist Partisi’nin bir araya gelerek “Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği (NUPES)” adı altında birleşen sol ittifak ile mücadele edecek. Elabe araştırma şirketinin önceki gün yayımladığı kamuoyu anketine göre Macron’un 255 ile 295 arasında kalabileceği öngörülüyor. Bazı siyaset bilimciler ve çeşitli anket şirketlerinin yapmış oldukları kamuoyu araştırmalarına göre Macron’un mecliste salt çoğunluğunu elde etmesi oldukça zor görünüyor. Uzmanlar Macron’un büyük bir ihtimalle yeterli olan 289 sandalyeye ulaşamadığı taktirde orta sağ partisi Cumhuriyetçiler ile birlikte kohabitasyon* hükümeti kurmak zorunda kalacağını söylüyor. Seçimlere NUPES, ilk turda büyük başarı elde ederek Macron’un ardından kıl payı ikinci olarak çıkmayı başardı. Macron’un kuracağı yeni hükümet mecliste oldukça güçlü bir sol muhalefet ile karşı karşıya kalacak.

* Fransa’da cumhurbaşkanının partisi meclis seçimlerinde birinci çıkıp fakat yeterli olan meclis salt çoğunluğuna ulaşamaması durumunda meclisteki diğer herhangi bir parti ile beraber yeterlilik sayısını sağlayarak kurulan hükümete “kohabitasyon hükümeti” deniyor. Cumhurbaşkanının partisine karşı seçimlerde birinci birinci parti olarak çıkan bir siyasi partiye cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevi veriyor. Cumhurbaşkanın rakip bir partinin kurmuş olduğu hükümet ile ülkeyi yönetmesine ise koalisyon hükümeti deniyor.