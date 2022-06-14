Fransa'da seçim: Sol, Macron’u köşeye sıkıştırdı
Fransa’da seçmenler, önceki gün kendilerini parlamentoda temsil edecek 577 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.
İçişleri Bakanlığı, kesinleşmemiş verilerine göre, seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki ittifak yüzde 25.75 alırken JeanLuc Melenchon liderliğindeki sol ve yeşil ittifak ise oyların yüzde 25.66’sını aldı. Oy vermeyenlerin oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 52 oldu. Anket firmalarının çalışmalarına göre, NUPES’in ikinci turda 150 ila 200 arası sandalye sayısına sahip olacağı, Macron’un önderliğindeki “Birlikte” (Ensemble) ittifakının ise gerekli 289 sandalyeyi elde edemeyeceği öngörülüyor.
İKİNCİ TUR TAHMİNLERİ
Cecop düşünce kuruluşundan analist Jerome Jaffre, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, Melenchon’un “Boyun Eğmeyen Fransa” (LFI) partisi ile Sosyalistler, Yeşiller ve Komünistlerin kazanımlarının taktiksel olduğunu ve seçim bölgelerinde tek bir aday çıkararak oy pusulasındaki paylarını değil, temsillerini artırma amacı taşıdıklarını belirtti. Öte yandan, Melenchon önceki akşam yaptığı konuşmada, asgari ücrete zam, yeni kamu sektörü istihdamı ve Macron’un emeklilik yaşını artırma planlarına son verme sözünü yineledi. Macron ve Melenchon’un oy oranlarının başa baş olduğu ilk turdan sonra, ikinci turda sonucu belirleyecek olanın ise çekimser kalan işçi sınıfı ve gençler olacağı düşünülüyor.
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