Fransa’da sol blok uyandı: Macron ve Melenchon başa baş

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Fransa’daki meclis seçimlerinin ilk turunda Jean-Luc Melenchon önderliğinde bir araya gelen sol ittifak (NUPES) oylamanın ilk turunda aşırı sağcı lider Marine Le Pen’i geride bırakarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başa baş kaldı. Solun yükselişiyle birlikte sandıktan çıkan sonuçlara göre Macron, Melenchon ve Le Pen ile Fransa, üç bloka ayrılmış oldu. 19 Haziran’da yapılacak olan ikinci tur oylamasından çıkacak olan sonuca göre eğer cumhurbaşkanı meclis çoğunluğunu elde edemezse Macron’un, orta sağ ile birlikte koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

İKTİDAR OLMA YOLU

Melenchon, Macron’a karşı başarı sağlamış olsa da bu sonuç ile mecliste yeterli olan 289 milletvekili sayısına ulaşması zor. Ancak Melenchon, ilk turdaki başarılı sonuçla sol seçmenin iktidar olma ümitlerini güçlendirmiş oldu. Sol ittifak ayrıca, ikinci turda, bir taraftan Macron’la mücadele ederken diğer taraftan aşırı sağın önünü kesmek için çalışacak. İkinci tura kalamadığı bölgelerde ise aşırı sağın kazanamaması için Macron’a oy verecek.

Aşırı şağ ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarıyı meclis seçimlerinde sağlayamadı. Ancak 2017’de yapılan meclis seçimlerindeki yüzde12 civarında olan oylarını bu kez yüzde 19’a kadar çıkarmayı başardı. Bu sonuçla 1986’dan beri Fransa siyasetine ırkçı bir gölge gibi giren aşırı sağ ilk kez mecliste en az 15 koltuk kazanarak grup kurma yolunda. Sol cephenin ikinci turda, aşırı sağın önünü kesmek için mücadele edeceğine tepki gösteren Le Pen, gerçek kazananın kendilerinin olduğunu savundu.