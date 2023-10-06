Fransa'da otobüs şoförleri kontak kapattı: Trafik aksadı
Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde otobüs şoförlerinin yaklaşık 4 haftadır devam eden grevi, toplu taşımada aksamalara neden oldu.
Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesine bağlı Vesinet, Montesson ve Chatou'da otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve teşvik primi talebiyle 12 Eylül'de başlattıkları grev sürüyor.
Grev nedeniyle Ile-de-France'daki 9 otobüs hattında ulaşım aksadı.
Öte yandan, sürücülerle işveren şirket arasındaki görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.
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