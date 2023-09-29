Apple radyasyon sorununu çözdü: Fransa'da yasak kalkıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:54

Apple'ın iPhone 12 modelindeki radyasyon sorunlarına ilişkin olarak hazırladığı iOS güncellemesi, Fransa düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Bu gelişme ile birlikte iPhone 12'nin Fransa'da satış yasağı kalkmış oldu.

Apple, iPhone 12'nin radyasyon maruziyeti iddialarını reddetmiş ve uluslararası testlerden elde edilen belgeleri sunmuştu. Ancak Fransa, bu sorunu bir güncelleme ile çözme taahhüdü veren Apple'ı geri çağırmakla tehdit etmişti.

23 Eylül 2023'te Fransa'da yayınlanan bu iOS güncellemesi, ülkenin düzenleyici kurumunun cihazı yeniden test etmeye başlamasına olanak tanıdı. Reuters'e göre, Fransız yetkililer Apple'ın bu güncellemesini onayladılar.

Apple'ın iddiasına göre, testler uluslararası endüstri standartlarına uygundu. Bu onay ile birlikte Fransa, iPhone 12'nin satış yasağını kaldırma ve modeli geri çağırma kararını rafa kaldırmış gibi görünüyor.