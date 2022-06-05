Fransa'da polis, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. 1 kişi öldü

05 Haziran 2022 Pazar, 12:00

Fransız basınındaki haberlere göre, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde polislerin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu kafasından yaralanan sürücünün yanındaki koltukta oturan kadın yaşamını yitirdi.

Olayda göğsünden vurularak ağır yaralanan sürücünün ise tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa polisi, Paris'in 18. bölgesinde aralarında birinin emniyet kemerini takmadığı 4 kişinin bulunduğu bir aracı kontrol etmek istemişti. Polisler araca yaklaştığı sırada, sürücü kaçmaya çalışmış ancak trafikte sıkışmıştı. Bisikletli polisler aracı tekrar yakalayınca, sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine 3 polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca birkaç el ateş etmişti.

Sürücünün göğsünden, yanındaki kadının da kafasından ağır yaralandığı olayda, arkadaki 2 kişi ise yara almamıştı.

Olaya ilişkin Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) polislere karşı "kamu mensubu kişilerce silahla kasıtlı şiddet uygulandığı" gerekçesiyle, Paris Adli Polisi ise arabadaki kişilere yönelik "kamu mensubu kişileri öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle 2 farklı soruşturma başlatmıştı. Üç polis IGPN tarafından gözaltına alınarak ifade vermişti.