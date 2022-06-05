Fransa'da polis, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. 1 kişi öldü
Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca polisler tarafından ateş açılması sonucu yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde polislerin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu kafasından yaralanan sürücünün yanındaki koltukta oturan kadın yaşamını yitirdi.
Olayda göğsünden vurularak ağır yaralanan sürücünün ise tedavisi sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Fransa polisi, Paris'in 18. bölgesinde aralarında birinin emniyet kemerini takmadığı 4 kişinin bulunduğu bir aracı kontrol etmek istemişti. Polisler araca yaklaştığı sırada, sürücü kaçmaya çalışmış ancak trafikte sıkışmıştı. Bisikletli polisler aracı tekrar yakalayınca, sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine 3 polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca birkaç el ateş etmişti.
Sürücünün göğsünden, yanındaki kadının da kafasından ağır yaralandığı olayda, arkadaki 2 kişi ise yara almamıştı.
Olaya ilişkin Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) polislere karşı "kamu mensubu kişilerce silahla kasıtlı şiddet uygulandığı" gerekçesiyle, Paris Adli Polisi ise arabadaki kişilere yönelik "kamu mensubu kişileri öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle 2 farklı soruşturma başlatmıştı. Üç polis IGPN tarafından gözaltına alınarak ifade vermişti.
Video Haberler
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Okulda dansöz oynattılar!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!