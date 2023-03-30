Fransa polisi göstericiye para cezası ödeyecek

Fransa'da mahkeme, polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden gence 15 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

AA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:41
Fransa polisi göstericiye para cezası ödeyecek
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Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.

Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.

OLAY

Mantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.

Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu.


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