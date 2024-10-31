Fransa'da Ruandalı doktora hapis cezası: 'Soykırıma suç ortaklığı...'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:49

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:49

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Rwamucyo'yu "soykırıma ve insanlığa karşı suçlara ortaklık etmek" ve "komplo" ile suçların işlenmesine zemin hazırlamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Rwamucyo'yu, 1994'te 800 binden fazla Tutsi'nin katledildiği Ruanda Soykırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle 27 yıl hapse mahkum etti.

Rwamucyo'nun avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden 65 yaşındaki Rwamucyo, 2010'da Paris'in banliyölerinden Sannois'da gözaltına alınmıştı.

Rwamucyo'nun davası, Fransa'da Ruanda Soykırımı'nda rolü olduğu iddia edilen kişiler hakkında görülen 8. dava oldu.

Fransa, Ruanda'da soykırım yapan Hutu hükümetinin şart koşmadan en yoğun destekçisi olduğu için soykırımdan en fazla sorumlu tutulan ülke olarak dikkati çekiyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın 1994'te Ruanda Soykırımı'nı yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.