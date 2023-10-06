Adriana Lima, kaldığı otelde tahtakurusu istilasına uğradı

Ünlü süper model Adriana Lima, 5 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermişti. Ardından Paris Moda Haftası'na katılan ünlü model kaldığı otelde tahtakurularına maruz kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:25
Adriana Lima, kaldığı otelde tahtakurusu istilasına uğradı
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Ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna kavuştu. Doğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, en son Victoria's Secret için yine poz vermişti.

Ünlü model şimdi de Paris Moda Haftası kapsamında gittiği Fransa’da tahtakurularının hedefi oldu.

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI 

Şu sıralar Paris Moda Haftası'nda olan model sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı.

"İPUCU VEREYİM" 

Lima paylaşımına "İpucu vereyim, tahtakuruları" notunu ekledi. Daha öncesinde Paris hükümeti, şehrin tahtakurusu istilasına uğradığını açıklamıştı.


Adriana Lima

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