Adriana Lima, kaldığı otelde tahtakurusu istilasına uğradı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:26

Ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna kavuştu. Doğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, en son Victoria's Secret için yine poz vermişti.

Ünlü model şimdi de Paris Moda Haftası kapsamında gittiği Fransa’da tahtakurularının hedefi oldu.

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI

Şu sıralar Paris Moda Haftası'nda olan model sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı.

"İPUCU VEREYİM"

Lima paylaşımına "İpucu vereyim, tahtakuruları" notunu ekledi. Daha öncesinde Paris hükümeti, şehrin tahtakurusu istilasına uğradığını açıklamıştı.