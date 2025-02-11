Politico: Yunanistan, Türkiye'ye füze satışı konusunda Fransa'ya baskı yapıyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:38

Yunan hükümeti, radar güdümlü meteor füzelerinin Türkiye'ye satışının durdurulması için Fransa'ya güçlü bir baskı uyguluyor.

Yunan hükümet yetkililerine göre olası satış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Pazartesi günü Paris'te düzenlenen Dünya Yapay Zeka Zirvesi çerçevesinde yapılan görüşmenin gündemindeydi.

Politico'nun haberine göre, Atina, “Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünü tehlikeye atacağı için Türkiye'ye satışı durdurmaya çalışıyor.”

Ocak ayı sonlarında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer'i çağırarak “satışla ilgili haberlere ilişkin resmi bir güncelleme” talep etti.

Dendias, “Fransız büyükelçiye, Yunanistan'ın iki ülke arasındaki mükemmel stratejik ilişkilere uygun olmayan böyle bir olasılığa karşı güçlü muhalefetini ifade ettim” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞMELERİ FRANSA DEĞİL, İNGİLTERE YÜRÜTÜYOR”

Atina'nın endişelerini gidermeye çalışan bir Fransız diplomat, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, “anlaşma görüşmelerini Fransa'nın değil, İngiltere'nin yürüttüğünü” söyledi.

Fransız diplomat ayrıca, 2021 yılında Atina ile Paris arasında imzalanan ve karşılıklı savunma yardımına ilişkin bir madde içeren büyük bir askeri anlaşmaya da işaret etti.

YUNANİSTAN'DAN AB ÜLKELERİNE TEPKİ

Haberde, Yunanistan'ın endişelerine rağmen bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye silah satışına devam ettiği kaydedildi.

Habere göre, Yunanistan, Türkiye ile yaptığı savunma anlaşması nedeniyle İtalya'ya karşı resmi bir protesto hazırlığında. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, İtalya'nın AB ortaklarını bilgilendirmeden Piaggio Aerospace'in Türkiye'nin Baykar şirketine satışını onaylayarak Avrupa mevzuatını baypas ettiğini savunuyor.

Politico'nun aktardığına göre, Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD Kongresi Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına katılımını yeniden gözden geçirebilir.

METEOR FÜZESİ

Meteor füzesi, çok uluslu "MBDA" şirketi tarafından geliştirilmekte olan, 200 km azami menzilli, radar güdümlü bir havadan havaya füze çeşidi. Yüksek yoğunluklu elektronik savaş ortamında işlev gören ve gelişmiş ramjet motor teknolojisi kullanılan füze 2016 yılında Avrupa ülkelerinde üretilmeye başlanmıştır.

Meteor füzesi, AIM-120 AMRAAM füzesinin yerine, yeni nesil, çok uzun menzilli, görüş menzili ötesi etkinlik sağlayacak bir önleme füzesi arayışı ile ortaya çıkmıştır. Füze üzerine yapılan çalışmalar, kısa zamanda diğer bazı Avrupa ülkelerinin de projeye katılması ve Boeing'in de desteğini ilan etmesiyle MBDA ana yükleniciliğinde uluslararası bir program haline geldi. Aktif radar güdümlü, yüksek hızlara çıkmasını sağlayan ramjet motoru ve uzun menzili sayesinde kısa ve orta menzilde etkili MICA ile birlikte görev yapan Meteor füzesi; Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, JAS-39 Gripen, Lockheed Martin F-35 Lightning II gibi uçaklarda kullanılmaktadır.