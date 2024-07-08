Fransa'da sol ittifakın liderlerinden açıklama: 'Cumhurbaşkanı'nın mağlubiyeti açıkça teyit edildi'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 00:54

Güncelleme: 08.07.2024 - 01:00

Aşırı solcu LFI lideri Melenchon, başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece (aşırı sağcı parti) RN, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta" ifadesini kullandı.

Melenchon, seçim sonuçlarını, "yeni Fransa'yı oluşturan milyonlarca kişi için büyük bir rahatlama" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yeni Halk Cephesini yönetime çağırma görevi olduğunu" ve buna hazır olduklarını kaydeden Melenchon, Macron’un "boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini" belirtti.

"MÜZAKERE BAŞLATMAYI REDDEDİYORUZ"

Melenchon, "Oylamadan çıkarılacak dersler açık. Cumhurbaşkanı'nın mağlubiyeti açıkça teyit edildi. Başbakan gitmeli" ifadelerini kullandı.

İktidar partisi Rönesans'la ülkeyi yönetmek için işbirliğine gitmeyecekleri mesajını veren Melenchon, "Geçen hafta da söyledik ve tekrar Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz; özellikle 7 yıldır yılmadan politikasına karşı mücadele ettikten sonra (koalisyon) şekillenmeleri için partisiyle müzakere başlatmayı reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

"7 TEMMUZ TARİHE GEÇECEK"

Fransa’da erken genel seçimlerin 2. tur sonuçlarına göre, Ulusal Mecliste en fazla sandalye elde eden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan çevreci Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelie, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevreci sosyal adalet ve halk kazandı" ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, "Yeni Halk Cephesi, tarihimizdeki bu yeni sayfanın sorumluluğunu üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yeni Halk Cephesi'nin ve onun merkezinde yer alan Sosyalist Parti'nin görevi, kolektif bir projeyi yeniden inşa etmektir" diyen Faure, "kaybedenlerin yenilgilerini kabul ettiklerini açıkça ilan etmeleri" gerektiğini belirtti.

Seçimden birinci çıkan solcu ittifakta yer alan Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımında, "7 Temmuz’un tarihe geçeceğini" kaydetti.

Fransızların seçim öncesi senaryoları boşa çıkardığını kaydeden Roussel, "Halkımla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı RN Başkanı Jordan Bardella, "Ne yazık ki (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve (Başbakan) Gabriel Attla'nın aşırı solla yaptığı onursuz ittifak ve seçim anlaşmaları, seçmenleri bir RN hükümetinden mahrum bıraktı" diyerek, "bu seçim anlaşmalarının Fransa'yı Melenchon'un kucağına attığını" savundu.

RN lideri Marine Le Pen ise son 3 seçimde oylarını artıran partisinin seçim sonuçlarına ilişkin, "Zaferimiz yalnızca gecikti" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI, FRANSIZ HALKININ EGEMEN TERCİHİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ SAĞLAYACAK"

Elysee’den BFMTV’ye yapılan açıklamada, seçim sonuçlarını seçim bölgeleri bazında not alan Cumhurbaşkanı Macron’un, "Cumhuriyetçi geleneğe uygun olarak gerekli kararları almadan önce yeni Ulusal Meclisin yapılandırılmasını bekleyeceği" bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Fransız halkının egemen tercihine saygı gösterilmesini sağlayacaktır" ifadesi yer aldı.

İktidarın ortaklarından Ufuklar (Horizons) partisi lideri Edouard Philippe ise netleşme getirmesi beklenen erken seçim kararının büyük bir belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Philippe, net çoğunluğun sağlanmamış olmasının ülkenin güvenilirliğini tehlikeye attığını öne sürerek, "Bu bağlamda merkezi siyasi güçlerin kaçınamayacakları bir sorumlulukları olduğunu" belirtti.

RN ve LFI'nin içinde bulunmayacağı bir anlaşma çağrısında bulunan Philippe, böyle bir anlaşmanın "kalıcı olmayacağını" ancak "ülkenin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacağını" aktardı.???????