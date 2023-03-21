Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı yükseldi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:28

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:28

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından hükümete karşı iki gensoru önergesi verildi.

İlk gensoru önergesi, 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle reddedildi. İkinci gensoru önergesi de 94 lehte oy alarak kabul edilmedi.

Gensorunun reddedilmesinin ardından göstericiler başkent Paris ve Lyon’da yeniden sokaklara döküldü. Protestocular, kurdukları bariyerleri ve devirdikleri konteynerleri ateşe verdi.

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği protestolarda alev alan konteynerler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Polis tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki gösterilerde 240’ı kundaklama nedeniyle olmak üzere toplam 243 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak.

Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.