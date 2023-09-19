Fransa'dan Azerbaycan çıkışı: 'Yanıt verilmesi için...'
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair açıklama yapıldı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair açıklama yaptı.
Açıklamada, “Fransa, (Azerbaycan'ı) derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD’li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne konuyu görüşmek üzere acil toplama çağrısında bulunuldu.
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