Azerbaycan ordusu Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu

Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:31
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Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin Hocavend bölgesinde geçici olarak konuşlandığı topraklarda bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.


Azerbaycan RADAR Ermeni istasyon

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