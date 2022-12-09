Fransa'dan göçmenlere karşı tedbir: Manş Denizi'ndeki devriyesini artırdı

09 Aralık 2022 Cuma, 13:23

Fransa Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Manş Denizi'ne iki ek geminin yerleştirileceği belirtilerek bu durum, "eşi benzeri olmayan" bir hareket olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Laperouse isimli araştırma gemisinin Calais Limanı'na ulaştığı, Kermorvan isimli devriye gemisinin de birkaç günde bölgeye geleceği aktarıldı.

Yerleştirilecek gemilerin, Kanal-Kuzey Denizi bölgesindeki sahil güvenlik çalışmalarına destek olacağına işaret edildi.

Kasım 2021'de İngiltere'ye geçmeye çalışırken 27 kişinin boğulması olayına Fransa'nın cevabı eleştirilirken bu yıl rekor sayılabilecek sayıya ulaşan 40 binden fazla kişinin, benzer şekilde Manş Denizi'ni geçmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Manş Denizi üzerinden göçmen geçişlerinin yüksek oranda artması, Arnavut kökenli kişilerin artmasıyla paralel olarak gösterilirken, bu yıl İngiltere'ye 12 bin Arnavut'un geldiği ifade edildi.

İngiltere, geçen ay küçük botların kanal geçişlerinin durdurulmasına yönelik Fransa'ya yapılan ödemelerde artışa giderken İngiltere polisinin de Fransa'da devriye gezeceği kararlaştırılmıştı.