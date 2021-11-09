Fransa'dan 'Moderna' kararı
Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı geliştirilen Moderna aşısını 30 yaş altına önermedi. Buna gerekçe olarak aşının kalp kası ve zarında iltihap riskini artırdığı gösterildi.
Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısını, kalp kası ve zarında iltihap riskini artırdığı gerekçesiyle 30 yaşından küçüklere uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.
Kurul dün, Hastalık Sigortası Kurumu (Cnam) ve Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) ortaklığıyla 15 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) nedeniyle hastaneye yatırılan 12 - 50 yaşındakiler üzerinde yapılan araştırmaya dayanarak Moderna ve Pfizer/BioNtech aşısının yan etkilerine ilişkin görüş paylaştı.
İLTİHAPLANMA RİSKİ
HAS’tan yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının, Pfizer/Biontech ve özellikle Moderna aşılarının, uygulandıktan sonraki 7 gün içinde 30 yaş altı erkeklerde kalp kası miyokardiyum ile kalp zarı perikardiyumda iltihaplanma riskini artırdığına işaret edildi.
Bu sonuçlar göz önüne alındığında 30 yaş altı kişilere Pfizer/BioNtech aşısının yapılmasının daha uygun olacağı tavsiye edilen açıklamada, Moderna'nın etkinliği baz alındığında 30 yaş üstündekilere yapılmasının daha sağlıklı olacağı kaydedildi.
3. DOZ AŞI ÖNERİLDİ
Açıklamada, yan etkilerine rağmen hastalığın ölümcül sonuçlarından korunmak için Covid-19’a karşı aşılanmanın önemi vurgulandı, ayrıca hatırlatıcı doz olarak bilinen 3. doz aşının uygulanması önerildi.
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