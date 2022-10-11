Fransa'dan Rusya çıkışı: Rusya her zaman komşumuz olacak

11 Ekim 2022 Salı, 14:04

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Catherine Colonna, ülkesinin, Rusya ile diyaloğa devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Colonna, Rusya'yı izole etme girişimlerine karşı olduğunu da dile getirdi.

Colonna, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kanallarına sahip olmak çok önemli. Herhalde izolasyon en kötü politika seçeneği olurdu" dedi.

Rusya ile teması sürdürme çabaları sayesinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu gönderildiğini hatırlatan Colonna, "Diyalog, sonuçlara ulaşmaya yardımcı olur" diye konuştu.

Colonna ayrıca, Ukrayna'daki savaşın eninde sonunda biteceğini belirterek, "Uzun sürebilir ama Rusya her zaman komşumuz olacak" ifadelerini kullandı.