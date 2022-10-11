Fransa'dan Rusya çıkışı: Rusya her zaman komşumuz olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin, Rusya ile diyalog kanallarını sürdürmesinin önemli olduğuna inandığını ve Rusya'yı izole etme girişimlerine karşı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 14:04
Fransa'dan Rusya çıkışı: Rusya her zaman komşumuz olacak
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Catherine Colonna, ülkesinin, Rusya ile diyaloğa devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. 

Colonna, Rusya'yı izole etme girişimlerine karşı olduğunu  da dile getirdi.

Colonna, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kanallarına sahip olmak çok önemli. Herhalde izolasyon en kötü politika seçeneği olurdu" dedi.

Rusya ile teması sürdürme çabaları sayesinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu gönderildiğini hatırlatan Colonna, "Diyalog, sonuçlara ulaşmaya yardımcı olur" diye konuştu.

Colonna ayrıca, Ukrayna'daki savaşın eninde sonunda biteceğini belirterek, "Uzun sürebilir ama Rusya her zaman komşumuz olacak" ifadelerini kullandı.


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