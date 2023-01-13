Fransa'dan TikTok'a milyonluk ceza

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:41

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:41

Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.

4 AY SÜRE VERİLDİ

CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon avro ceza verdi. TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro ceza vermişti.



