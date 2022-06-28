Fransa'dan Ukrayna'ya askeri destek: Zırhlı personel taşıyıcılar sevk ediliyor
Fransa, Ukrayna'ya "önemli sayıda" zırhlı personel taşıyıcı tedarik edeceğini açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, gündeme ilişkin konuları Le Parisien gazetesine değerlendirdi.
Sebastien Lecornu, Fransa'nın, "önemli sayıda" zırhlı personel taşıyıcı araçlarını Ukrayna'ya tedarik etmeyi planladığını dile getirdi.
Lecornu, Ukrayna'ya ek askeri yardımlara değinerek, "Birliklerin, düşman ateşi altındaki alanlarda hızla hareket etmek için zırhlı araçlara ihtiyacı var. Fransa, Kiev'e önemli sayıda zırhlı personel taşıyıcı transfer edecek" dedi.
'UKRAYNA GEMİSAVAR FÜZELERİ İSTEDİ'
Sebastien Lecornu, Ukrayna'nın, Fransa'dan Karadeniz'deki "Rus ablukasını kırarak deniz ticaret yollarını açmak" için Exocet gemisavar füzelerini istediğini söyledi.
Lecornu, bu tür füzeleri sağlama olasılığının şu anda "tartışıldığını" da sözlerine ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Haziran'da Kiev'e yaptığı ziyaret esnasında Ukrayna'ya ek olarak 6 adet 155 mm Caesar obüs tedarik edeceğini duyurmuştu.
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