Dışişleri'nden 'ABD 2022 İnsan Hakları Raporu'na tepki

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:10

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:12

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan '2022 İnsan Hakları Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 İnsan Hakları Raporunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz" denildi.

"RAPORUN CİDDİYE ALINACAK BİR YANI BULUNMUYOR"

"Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: