Fransa'yı çalkalayan olayda mahkeme salonu karıştı: Tüyler ürpertici ifadeler verildi!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:49

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un, 2011-2020 yılları arasında eşi Gisele Pélicot'u bilgisi dışında istismar ettiğini, ona uyku hapı verdiğini ve daha sonra kendi evinde ona tecavüz etmeleri için 50'den fazla adama para ödediğini itiraf etmişti.

Pelicot'un, eşini taciz ederken tuttuğu kayıtlar polis tarafından ancak bir süpermarkette kadınların eteklerini videoya alırken yakalandıktan sonra tesadüfen ortaya çıkarılmıştı.

Takma isim kullanan 45 yaşındaki kızı Caroline Darian, Pelicot'u “son 20 yılın en kötü cinsel suçlularından biri” olarak nitelemişti.

TORUNUNDAN ÇIPLAK POZ İSTEMİŞ

Fransa'yı çalkalayan olayda şimdi de gelinlerinden biri, Pelicot'u bir keresinde mastürbasyon yaparken yakaladığını ve torunundan da kendisine çıplak poz vermesini istediğini söyledi.

Şok edici olayı hatırlatan Aurore Lemaire, mahkemeye, "Kızım 2020 yılında bir süpermarkette büyükbabasına kendisine oyuncak alıp alamayacağını sordu. Büyükbabası, 'Bana çıplak poz verirsen sana oyuncak almaktan çok mutlu olurum' dedi. Büyük bir şok yaşadım" diye konuştu.

“Polisin, Pelicot'un telefonundan kendisinin duşta çıplak fotoğraflarını bulduğunu" dile getiren Lemaire, "Bu, gerçek bir şoktu. Kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. Bu çökmüş bir dünya. Bir insanın başka bir insanı hiç çekinmeden taciz edebildiğini görmek beni utandırıyor. Oğlumu onun önünde emzirdiğim zaman yüzündeki ifadeden hoşlanmamıştım. Bunu bir daha yapmadım. Odasından çıplak çıktığı gün de hoşuma gitmedi" dedi.

Daha önce, Pelicot'un kızı Darian da mahkemeye, polisin kendisine annesinin iç çamaşırlarıyla yatakta baygın yatarken çekilmiş fotoğraflarını göstermesinin ardından, kendisine de ilaç verdiğini ve fotoğraflarını çektiğini düşündüğünü söylemişti.

Olaya karışan suçluların ağırlaştırılmış tecavüz suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aralarında Dominique Pelicot'nun da bulunduğu 51 sanıktan 18'i gözaltında tutuluyor. Diğer 32 sanık ise duruşmaya serbest olarak katılıyor. Son sanık ise gıyabında yargılanıyor.

Duruşmanın 20 Aralık tarihine kadar sürmesi bekleniyor.