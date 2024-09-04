B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te Fransa'yı geçemedi

B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:57
B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te Fransa'yı geçemedi
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Fransa'ya 2-0 yenildi.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında maçını ev sahibi Fransa'yla oynadı.

7'NCİLİK MAÇINDA RAKİP JAPONYA

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Grubundaki üç maçı da kaybeden milli takım 7'ncilik maçında 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30'da Japonya'yla karşılaşacak.


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