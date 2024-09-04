B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te Fransa'yı geçemedi
B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Fransa'ya 2-0 yenildi.
Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında maçını ev sahibi Fransa'yla oynadı.
7'NCİLİK MAÇINDA RAKİP JAPONYA
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Grubundaki üç maçı da kaybeden milli takım 7'ncilik maçında 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30'da Japonya'yla karşılaşacak.
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