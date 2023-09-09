Fransız adası sakinleri su kıtlığına karşı sokağa indi

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:56

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:56

Fransa basınındaki habere göre Mayotte sakinleri, aylardır devam eden su kıtlığına karşı gösteri düzenledi.

Suya hasret kaldıklarına dikkati çeken göstericiler, yetkilileri adadaki "su krizine" çözüm bulmaya çağırdı.

"Mayotte susadı" ve "Su, hayat kaynağıdır, kar kaynağı değil" yazılı pankartların yanı sıra kirli suyla dolu pet şişeler taşıyan göstericiler, "Susadık" sloganları attı.

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'a komşu Mayotte Adası'nda yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor.

Fransa'nın "en yoksul ve en genç nüfuslu vilayeti" Mayotte Adası'nın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

ADA KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Mayotte Adası, uzun yıllardır defalarca kuraklık dönemleri geçirdi.

Bu durum, içme suyu rezervlerini etkilerken adada su kesintilerine neden oldu.

1997'den bu yana en ciddi kuraklık dönemini geçiren adanın sakinleri, 4 Eylül'den beri her üç günde bir evlerinde içme suyuna erişebiliyor.

Yerel makamların aldığı karar sonucu 48 saatlik su kesintileri yapılan adada halk, günlük su ihtiyaçlarını gidermek için pet şişe su satın alıyor.

Adadaki mağazalarda pet şişe su fiyatlarının, ana karaya göre yaklaşık 2-3 kat daha fazla olması eleştiriliyor.

Adada 4 Eylül'de su kesintisi nedeniyle Younoussa Bamana Lisesi, kapılarını kapatarak 2 bin 600 öğrencisini evlerine gönderdi.