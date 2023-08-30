Fransa'da kadınlar teşhircilik cezalarını üstsüz protesto etti

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:17

Fransa'nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesine bağlı Cantal ilindeki Aurillac kasabasında bir kadına, polis tarafından üstsüz gezdiği gerekçesiyle "teşhircilik" suçundan para cezası kesilmesi protestoları tetikledi.

Protestoların çıkış noktası olan Marina adlı kadın Fransız basınına demecinde, "Çok sıcak bir gündü. Pek çok erkeğin yaptığını yaptım ve sokakta üstsüz yürüdüm" dedi.

Bunun üzerine, Aurillac kasabası ve çevresinde toplanan binlerce kadın üstsüz sokak yürüyüşü düzenledi.

Protestoların odağındaki Marina adlı kadın, mitingte yaptığı konuşmada, teşhircilik yasasına ilişkin olarak, "Yasanın cinsiyetçi, ayrımcı ve meşru olmadığı konusunda geniş bir mutabakat var. Yasallık ve meşruiyet arasında fark vardır. Bugün, görünüşe göre hukuk kurallarına göre bu meşru değil. Ancak yasalar değişiyor, bu nedenle bir gün belki de çizgilerin değişeceğini umuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Pierre Mathonier'e göre, yaklaşık bin kişi "iyi huylu" bir atmosferde toplanmıştı, ancak mahkemenin önünden geçerken çeşitli taşkınlık hareketleri oldu ve protestocular mahkeme binasına saldırdı.

İşte, mahkeme binasından görüntüler: