Fransız bakandan Afrika ülkelerine tepki: Wagner'i, Fransız ordusuna tercih ettiler

Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:55

Güncelleme: 30.09.2023 - 12:55

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte Sahel ülkelerinin cunta yönetimlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sebastien Lecornu, "Sahel kendi içine çökme tehlikesiyle karşı karşıya" diyerek, bölgedeki cihatçı grupların "yeniden yükselişe geçtiğini" savundu.

Lecornu, Fransız birliklerinin Mali, Burkina Faso ve Nijer'den ayrılmasının "Sahel'deki Fransız politikasının başarısızlığı" tartışmalarını reddederek. "Bu, söz konusu ülkeler için bir başarısızlıktır" ifadesini kullandı.

Lecornu, "Mali rejimi, Wagner'i Fransız ordusuna tercih etti. Sonucu görebiliyoruz: Bamako bölgesi o zamandan beri cihatçılar tarafından kuşatılmış durumda. Sahel kendi içine çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun sonu, cunta yönetimleri için çok kötü olacak" dedi.

Fransa'nın, Sahel bölgesinde "cihatçı hücrelerin çoğunu etkisiz hale getirmeyi başardığını" ve bölgeden ayrılmak zorunda kalmadan önce binlerce sivile "güvenlik" sağladığını kaydeden Lecornu, "Bize, Fransa'nın bölgede sorun olduğu söyleniyor. Biz, Sahel'in güvenliği için bir çözüm olduk" diye konuştu.

Lecornu, "Mali bölünmenin eşiğinde ve Nijer de ne yazık ki aynı yönde ilerlemeye devam edecek. Bazı yerel aktörlerin terörizmle mücadele etmek yerine klan mücadelelerini demokrasiyi hiçe saymaya tercih etmesi bizim suçumuz mu? Hiç sanmıyorum" dedi.