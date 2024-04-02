Ali Babacan'ın 2023'teki 'CHP' yorumu tekrar gündem oldu: 'Siz hayal mi görüyorsunuz?'

DEVA lideri Ali Babacan'ın geçen yaz katıldığı bir programda, CHP'nin yaptığı ittifakları eleştirenlere verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:30
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atan CHP ile ilgili 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. 

Babacan programda, CHP'nin ittifaksız girmesi durumunda yerel seçimlerde herhangi bir başarı elde edemeyeceğini savunuyor.  

"MÜMKÜN MÜ YA?"

Ali Babacan'ın gündem olan sözleri şöyle: 

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."


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