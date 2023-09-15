Fransız gazetesi yazdı: El Kaide, Fransa ve İsveç'e saldırı tehdidinde bulundu
Fransız Le Figaro gazetesi, terör örgütü El Kaide'nin, "Paris'teki bir bakanlığa saldırmak ve İsveç büyükelçiliğini yok etmekle tehdit ettiğini" yazdı.
Paris merkezli yayın yapan Le Figaro gazetesi, terör örgütü El Kaide'nin, İsveç ve Fransız kurumlarına yönelik saldırı tehdidinde bulunduğunu yazdı.
Gazetede, "Arap Yarımadasındaki El Kaide, Paris'teki bir bakanlığa saldırmak ve İsveç büyükelçiliğini yok etmekle tehdit etti" ifadeleri yer aldı.
Tehditlerin, İsveç'te kısa süre önce meydana gelen Kuran yakma eylemlerinin arka planında yapıldığı kaydedildi.
Gazete, Fransa'nın okullarda Müslüman çarşafı abaya giyilmesini yasaklamasının terör tehdidi riskini artıran bir faktör olduğuna da işaret etti.
Gazete, 2015 yılında Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun yazı işleri ofisine düzenlenen saldırıyı El Kaide'nin üstlendiğini hatırlattı.
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