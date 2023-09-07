Avrupa'da Çin kuşatması büyüyor: Almanya, Fransa ve İngiltere hedefte

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:09

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:09

Son zamanlarda şirket haberleriyle bağlantılı olarak yaşanan finansal iniş çıkışlara rağmen, XPeng Motors mevcut elektrikli araçların küresel ayak izini genişletmek istiyor. Çinli otomobil üreticisinin başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, XPeng önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'da üç yeni pazarda satışa başlayacak.

XPeng'in Avrupa'ya girişi Norveç'te P7 sedan ile başladı ve ilk teslimatlar 2021 yazında yapıldı. Kısa bir süre sonra, otomobil üreticisinin G9 SUV'u da yurtdışına göndermeyi planladığı öğrenildi.

Şubat 2022'ye kadar XPeng, resmi satışlardan önce marka bilinirliğini artırmak ve her pazarın müşteri ihtiyaçlarını anlamak amacıyla Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi yeni pazarlarda perakende anlaşmaları yaptı.

O zamandan beri, bu Avrupa pazarlarında G9'a katılan 2023 P7 yenilemesini gördük ve satışlar bu yılın başlarında başladı. Bu bölgelerde uygulanmakta olan servis merkezleri ağı ile XPeng başkan yardımcısı ve başkanı Brian Gu daha fazla genişleme sözü verdi.

Münih'teki IAA Mobility sırasında, XPeng Motors'un bundan sonra hangi yeni pazarları hedeflediği de öğrenildi.

ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE

Brian Gu'nun IAA Mobility'de gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, XPeng 2024 yılında Almanya, Fransa ve İngiltere pazarlarına açılmayı planlıyor. Bu girişler, yukarıda bahsedilen G9 SUV ve P7 sedanın yanı sıra otomobil üreticisinin üretime ulaşan en son modeli olan G6 ile başlayacak.

Gu ayrıca G6'nın özellikle İngiltere'de otomobil üreticisinin ilk sağdan direksiyonlu EV'si olarak piyasaya çıkacağını paylaştı.

Giriş listesinde üç yeni bölge daha bulunan XPeng, Avrupa'da daha fazla rekabet etmeyi ve marka bilinirliğini artırmaya devam etmeyi hedefliyor.