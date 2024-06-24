'Fransız gençleri aşırı sağa kayıyor'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısı sonrası erken seçim kararı almıştı. Anketlere göre Marine Le Pen’in partisi RN yüzde de 31- 36 bandında ilk sırada yer alırken onu 26-29 puan ile sol ittifak NFP ve cumhurbaşkanın liberal partisi takip ediyor.

Son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Selcen Öner, Fransa’daki gençlerin aşırı sağ ve göçmen karşıtı söylemlere ilgisinin arttığına dikkat çekti. Öner, “Fransa’da genellikle ikinci tur seçimlerde seçmenin özellikle aşırı sağa karşı stratejik oy kullanma eğiliminin yüksek olduğu göze alınsa da RN’nin lideri Jordan Bardella’nın başbakan olma ihtimali ülkenin ve kıtanın geleceği açısından çok önemli riskler barındırıyor” dedi.

ALTERNATİF ARIYORLAR

Gençlerin aşırı sağa yöneliminde 2019’a kıyasla 10 puanlık artış olduğunu kaydeden Öner, “Bunun altında dünyada artan belirsizlikler, yaşam maliyetleri, gençlerin barınma sorunları, genç işsizliğin yüzde 18’e ulaşması gibi etkenler bulunuyor. Merkez siyasetin bu sorunlara bir çözüm yaratmaması ise gençleri alternatif arayışına iten bir başka faktör” diye konuştu.

Aşırı sağ partilerin seçmenleriyle bire bir iletişim kurmak adına sosyal medyayı daha etkin kullandığını ifade eden Öner, “Gençlere ulaşabilmek için özellikle Instagram ve Tiktok’u tercih ediyorlar. Orta yaş ve üstü seçmenlerle iletişimde de Facebook’u kullanıyorlar” yorumunda bulundu.