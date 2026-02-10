Fransız milletvekilinden Cumhuriyet’e: Soğuk Savaş benzeri tablo ortaya çıkabilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü yılında çatışmaların sona erdirilmesine dönük görüşmelerin sürdüğü ancak barışın Ukrayna’nın egemenliği ve demokratik tercihlerine saygı temelinde ilerlemesi gerektiği öne çıkıyor.

Ukrayna ordusu, savunma pozisyonlarını güçlendirmeyi ve sınırlı karşı saldırılarla belirli hatlarda kontrolü korumayı sürdürüyor. Rusya ise mevcut işgal bölgelerinde varlığını güçlendirme ve savaşta stratejik dengeleri koruma amaçlı askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Hava savunma ve enerji altyapısı hedefli saldırılar, cephe gerilimini canlı tutuyor.

NATO-Rusya ilişkilerinde ise gerilim yüksek seyrini koruyor. Cephe hatlarının büyük ölçüde sabitlenmesine rağmen, diplomatik çözümün gerçekleşmesi için güvenlik garantilerinin öncelikli olduğu dile getiriliyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya hem askeri hem de ekonomik desteği sürdürmeyi hedefliyor. Ancak seçimler, kamuoyu ve ekonomik baskılar, desteğin daha kalıcı ve planlı mekanizmalara dönüştürülmesini zorunlu kılıyor. Batılı aktörler, Ukrayna’yı yalnız bırakmanın uzun vadede Avrupa güvenliğine zarar vereceğini savunuyorlar.

Savaşın sona ermesi halinde, Rusya’nın bölgesel tutumu, küresel güç dengeleri ve özellikle ABD-Çin rekabeti bağlamında yeni bir jeopolitik denge arayışı olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Barışın koşullarına göre, küresel sistemde bloklaşma riskinin yükselip yükselmeyeceği tartışılıyor.

CUMHURİYET’E KONUŞTU: ADİL VE KALICI BİR BARIŞ GEREKİYOR

Fransa Ulusal Meclisi milletvekili Louise Morel, sahada ve masada yaşanan gelişmelerin yansımalarını Cumhuriyet’ten Caner Çiftçi’ye anlattı.

Morel, Rusya-Ukrayna savaşının hangi koşullarda sona ereceğinin Avrupa güvenliği ve küresel düzen açısından belirleyici olacağını söyledi.

Morel’e göre savaşın sona ermesi elbette “hoş karşılanacak” bir gelişme. Ancak, bunun adil ve kalıcı bir barış üretmesi gerektiğini vurguladı:

“Barış, saldırganlığın meşrulaştırılmasına dönüşmemeli. Bölgesel ve küresel etkiler, savaşın nasıl bittiğine bağlı olacak.”

Avrupa Konseyi çatısı altında Ukrayna’ya karşı saldırı suçunu yargılamak üzere bir Özel Mahkeme kurulması konusunda uzlaşıldığını hatırlatan Morel, “Bu mahkeme tamamen işler hale gelmeli ve sorumlular hesap vermeli. Adalet olmadan barış kırılgan kalır” dedi.

“SOĞUK SAVAŞ BENZERİ TABLO ORTAYA ÇIKABİLİR”

Morel, savaşın hesap sorulmadan ve güvenlik garantileri olmadan sona ermesi halinde Avrupa’nın uzun süreli bir kutuplaşma dönemine girebileceğini belirterek, “Bu durumda, yeni bir silahlanma yarışı ve kalıcı gerilimle yeni bir Soğuk Savaş benzeri tablo ortaya çıkabilir. Buna karşılık hukuka, sorumluluğa ve caydırıcılığa dayalı bir barış uluslararası istikrarı güçlendirir” dedi.

ABD ve Avrupa’da seçim takvimleri, bütçe baskıları ve kamuoyu tartışmalarının Ukrayna’ya desteği “daha karmaşık” hale getirdiğini belirten Morel, buna rağmen ilkesel çerçevenin net olduğunu savundu:

“Bir saldırgan var, bir de mağdur; Ukrayna’ya saldırı, kolektif Avrupa güvenliğine saldırıdır.”

“Kimsenin savaş finansmanı istemediğini” ancak Ukrayna’yı desteklemenin Avrupa’nın geleceği açısından zorunlu olduğunu söyleyen Morel, “Ukrayna’yı terk etmenin uzun vadeli maliyeti çok daha ağır olur” dedi.

Morel, Fransa’nın Ukrayna’nın yeniden inşasında Rusya’nın sorumluluğu ilkesini savunduğunu belirterek, dondurulmuş Rus varlıklarının uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılmasını desteklediklerini kaydetti.

Diplomatik girişimlere dair Morel, “her güvenilir fırsatı” desteklediklerini söyledi. Ancak müzakerenin temel şartını şöyle koydu:

“Barış Ukrayna’ya dayatılamaz ve Ukraynalılar olmadan müzakere edilemez. Ukrayna’nın egemenliğini ve demokratik tercihini yok sayan bir ateşkes sürdürülebilir olmaz.”

“SORUN ÇATIŞMAYI DONDURMAK DEĞİL, YENİDEN SALDIRIYI ÖNLEMEK”

Önümüzdeki 6–12 aya dair “siyasi spekülasyondan kaçındığını” söyleyen Morel, cephe hatlarının Ukrayna direnişi sayesinde “büyük ölçüde stabilize” olduğunu belirtti.

Morel, “Öncelik, güvence olmadan çatışmayı dondurmak değil; yeniden saldırıyı önleyecek güvenlik düzenlemelerini kurmak. Ukrayna geleceğine kendisi karar vermeli” ifadelerini kullandı.

FRANSA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Paris’in AB–Türkiye hattında “engelleyici değil, yön gösterici ve talepkâr” bir rol oynaması gerektiğini savunan Morel, “Diyalog gerekli, işbirliği mümkün; özellikle bölgesel istikrar ve ortak sorunlarda” diye konuştu.

Ancak Türkiye’nin AB sürecinin hukukun üstünlüğü, demokratik standartlar ve temel özgürlüklere bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Morel, şunları kaydetti:

“Fransa’nın rolü bloke etmek değil; Avrupa değerleriyle uyumlu, ilkeli ve yapıcı bir yaklaşım kurmaktır.”

LOUİSE MOREL KİMDİR?

Louise Morel, Fransız siyasetçidir. Demokratik Hareket üyesi olan Morel, 2022 Fransa genel seçimlerinde Bas-Rhin'in altıncı seçim bölgesinden Ulusal Meclis üyesi seçildi.

Ulusal Meclis'te Morel, Ekonomi Komitesi ve Avrupa İşleri Komitesi üyesidir ve 7 Temmuz 2022'de bu komitenin sekreterliğine seçilmiştir.

2017'de Emmanuel Macron'un seçilmesinin ardından Louise Morel, MoDem Genç Demokratlar'a katıldı ve örgütün sözcüsü oldu.