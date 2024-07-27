Fransız muhalif vekilden Macron'a tepki: Herzog ile görüşmesini hedef aldı

Fransa’da muhalif milletvekili Aymeric Caron, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Paris'te bir araya gelmesine tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:26
Fransız muhalif vekilden Macron'a tepki: Herzog ile görüşmesini hedef aldı
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Macron, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesi Herzog ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Caron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un İsrailli mevkidaşını Elysee Sarayı'nın kapısında karşıladığı, sarıldığı ve kameralara poz verdiği görüntüleri alıntıladı.

Fransız milletvekili Caron, "Cumhurbaşkanı Macron, ordusu şu anda Gazze'de soykırım işleyen ve her gün çocukları öldüren bir ülkenin cumhurbaşkanına sıcak bir şekilde sarılmayı seçti" ifadesini kullandı.

Caron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de 9 ayda resmi verilere göre 15 bin çocuğun öldürüldüğünü ve on binlercesinin de ağır yaralandığını belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndan menedilmesi için kentin çeşitli yerlerinde aylarca gösteriler düzenlendi.

Öte yandan, aralarında Caron ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot'un da olduğu muhalif milletvekilleri, İsrailli sporcuların tıpkı Rus ve Belaruslu sporcular gibi "tarafsız" statü altında müsabakalara katılması için çağrıda bulundu.


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