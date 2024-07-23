Fransa'dan flaş Bordeaux kararı!
Fransa'da Ligue 2 temsilcisi Bordeaux, borçları nedeniyle Ulusal Lig'e düşürüldü.
Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.
Kulüp, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü. Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.
Bordeaux, geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlamıştı.
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