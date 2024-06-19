Fransız polisinden Kanaklar'a operasyon: Bağımsızlık yanlısı lider gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 16:16

Güncelleme: 19.06.2024 - 16:16

Fransa'nın Hint Pasifik bölgesinde bulunan kolonisi Yeni Kaledonya'da polis, bağımsızlık yanlısı en büyük siyasi parti olan Kaledonya Birliği'nin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanan Kanak liderlerden Christian Tein'i gözaltına aldı.

Operasyonda Tein'in de aralarında bulunduğu sekiz kişinin tutuklandığı ve olayların daha da büyüyebileceği endişesiyle birçok işyeri, mağaza ve Noumea belediye binasının kapatıldığı bildirildi.

Tein, Kaledonya Birliği'nin Saha Eylem Koordinasyon Hücresi (CCAT) adlı bir koluna liderlik ediyor ve başkent Noumea'da trafiği, ulaşımı ve gıda tedarikini aksatan protesto barikatları düzenliyor.

Tein, geçtiğimiz ay Yeni Kaledonya'ya yaptığı yıldırım ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen bağımsızlık yanlısı siyasi figürler arasında yer aldı.

Kaledonya Birliği Başkanı Daniel Goa yaptığı açıklamada CCAT protestocularına sükûnet çağrısında bulundu ve gençlere "provokasyon" olarak nitelendirdiği olaylara karşılık vermemelerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.