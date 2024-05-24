Fransız senatörden 'Yeni Kaledonya' paniği: 'Rusya, Türkiye ve Azerbaycan...'

Fransız Senatör Valerie Boyer, Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarından dolayı, Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayarak, "Bu müdahaleye karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:42
Fransız senatörden 'Yeni Kaledonya' paniği: 'Rusya, Türkiye ve Azerbaycan...'
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, tartışmalı reform tasarısından dolayı şiddet olayları devam ederken, Fransız Senatör Valerie Boyer Macron yönetimine seslendi.

Valerie Boyer, Yeni Kaledonya'da yaşanan olaylardan dolayı Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayarak, üç ülkenin "gaddar sömürgeci Fransa imajını yaydığını" ileri sürdü.

Boyer, bu "müdahaleye" karşı Fransız hükümetinin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

 

Boyer, "Rusya, Türkiye ve Azerbaycan, denizaşırı topraklarımızda (Yeni Kaledonya) 'gaddar sömürgeci Fransa' imajını yaydı. Nasıl ki Müslüman Kardeşler'in veya yabancı ülkelerin üniversitelerimize girmesine karşı acilen mücadele etmemiz gerekiyorsa, bu müdahaleye de (Yeni Kaledonya) karşı çıkmalıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmen sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.


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