Macron, Yeni Kaledonya'ya gidiyor: Yüzlerce askeri güç sevk edilmişti!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:24

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da protestolar nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adayı ziyaret edeceği bildirildi.

Hükümet sözcüsü, Macron'un gerilimin tırmandığı Pasifik Yeni Kaledonya'ya gitmek üzere “bu akşam” Paris'ten ayrılacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.