Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:59

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:59

Fransa'da Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Speigel tarafından iddia edilen Almanya'nın Rusya ile savaş durumunda NATO'da 800 bin askerin taşınmasını öngören planı nedeniyle Fransa'nın NATO'dan bir an önce çekilmesi gerektiğini söyledi.

Philippot, “Ne çılgınlık: 'Almanya, Doğu Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunmak için 800.000 NATO askerinin topraklarından geçmesine izin vermek için gizlice devasa bir lojistik çaba sarf ediyor.” <...> Fransız parlamentosunda sirk yapmak yerine, bu konuyu acilen tartışmamız gerekiyor! Bu cehennemden çıkarak ve NATO'dan ayrılarak en kötü senaryodan kaçınalım!” dedi.

Geçtiğimiz hafta Spiegel yazarı Rasmus Buchsteiner, Berlin'in silahlı bir çatışma durumunda Rusya sınırına yaklaşık 800 bin asker ve 200 bin parça Batı askeri teçhizatı taşımak için gizli bir plan geliştirdiğini öne sürdü.

Pentagon, 2026 yılında ABD'nin Almanya'da, halihazırda Avrupa'da bulunan silahları önemli ölçüde aşacak uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını söyledi. Bu sistemler arasında SM-6, Tomahawk füzeleri ve “hipersonik silahlar” yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya saldırmak istediği yönündeki açıklamaları saçmalık olarak nitelendirdi ve bu tür açıklamaların Batı tarafından kendi halkını kandırmak için yapıldığını vurguladı.