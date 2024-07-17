Otokar, Avrupa'daki yeni şubesini Almanya'da açtı: Fransa, Romanya ve İtalya'dan sonra...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:26

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:26

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her gün Avrupa başta olmak üzere 60'tan fazla ülke yollarında on binlerce otobüsüyle milyonlarca yolcu taşıyan Otokar'ın yeni açılımı Almanya oldu.

Fransa ve Romanya'nın ardından, ''Mauri Bus System'i'' geçen bünyesine katarak Otokar İtalya'yı kuran şirket, şimdi de Almanya şubesini açarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Otokar'ın otobüs alanında Avrupa'daki büyüme hedefleri için önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Erman, ''Türkiye'ye katma değerimizi artırmak için ihracatta hız kesmiyor, farklı pazarlara açılımımızı sürdürüyoruz. Ticari araçlarda hedef pazarımız olan Avrupa'daki başarımızı güçlendirmek için stratejik adımlar atmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük pazarlarından birisi olan Almanya, global markalara ev sahipliği yapan, zor ve önemli bir pazar. Otokar olarak biz de sıfır emisyonlu yeni ürün gamımızla hedeflerimize uygun şekilde ana pazarlardaki yapılanmamıza Almanya şubemizle devam ediyoruz'' açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka konumunda olduklarını vurgulayan Erman, Avrupa'nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikasına sahip olmak için yatırımlarını sürdürdükleri bilgisini paylaştı.