Arjantinli oyuncuların videosu gündem olmuştu: Fransa Futbol Federasyonu'ndan FIFA hamlesi!

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Copa America finalinin ardından Fransa Milli Takımı hakkında ırkçı tezahüratta bulunan Arjantinli futbolcular hakkında FIFA'ya şikayette bulunacağı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:09
Arjantinli oyuncuların videosu gündem olmuştu: Fransa Futbol Federasyonu'ndan FIFA hamlesi!
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Fransa Futbol Federasyonu'nun, Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacağı bildirildi.

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernandez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından elde ettikleri başarıyı kutladıkları anları sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında paylaştı.

ARJANTİNLİLERDEN IRKÇI SÖYLEMLER

Söz konusu canlı yayında Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre FFF, söz konusu olayı FIFA'ya taşıma kararı aldı.

"Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı ifadelerin bulunduğu aynı şarkıyı Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından söylemişti.


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