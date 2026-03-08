Fransız sunucu canlı yayında gaf üstüne gaf yaptı... Beyrut, Tel Aviv, Tahran, hepsi birbirine girdi!

Canlı yayın sırasında oldukça gergin görünen Broussouloux, bir dizi gaf yaptı. Kanalın muhabiri, İsrail’in artan bombardımanları nedeniyle güvenlik durumunun kötüleştiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelişmeleri aktarırken Broussouloux,

“Şu anda İsrail’in başkentindeyiz… Yani İran’ın başkentinde” dedi.

Muhabirin “Hayır, Lübnan’ın başkentindeyim” şeklinde düzeltmesinin ardından Broussouloux sözlerini şöyle sürdürdü:

Evet, Lübnan… Özür dilerim. Tüm cepheleri aynı anda takip ediyoruz, bu yüzden bazen karıştırabiliyoruz… Yani şu anda Lübnan’ın başkenti Tahran’dasınız.

🌝BFMTV anchor “you are the special correspondent in the Israeli capital, euh the Iranian capital.”



Her colleague “Lebanese”



Her “Lebanese, apologies…we are covering all fronts that’s why we might get lost….so you are in Tehran, the Lebanese capital” pic.twitter.com/E8lJiWS0NW — Rayane Moussallem (@RioMoussallem) March 7, 2026

Bu gaf sosyal medyada hızla yayıldı ve video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bazı kullanıcılar sunucunun kafa karışıklığıyla alay ederken, bazıları ise savaş ortamında çalışan gazetecilerin üzerindeki yoğun baskıya dikkat çekerek Broussouloux ve benzer durumdaki diğer sunuculara destek verdi.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Öte yandan Orta Doğu’da gerilim 28 Şubat’tan bu yana hızla tırmanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan savaşta Amerikan ve İsrail güçleri İran içinde yüzlerce noktayı hedef aldı.

Tahran ise misilleme olarak, topraklarında ABD üsleri bulunduğunu öne sürdüğü bazı Körfez ülkelerini hedef aldı. İran’a ait insansız hava araçları ve füzeler Irak ve Ürdün’e de yöneldi.

Bu süreçte Hizbullah da Lübnan cephesini harekete geçirerek pazartesi günü İsrail’e roket ve insansız hava araçları fırlattı. İsrail ise buna karşılık olarak güney Lübnan ve Beyrut’un güney banliyöleri de dahil olmak üzere birçok noktaya yoğun hava saldırıları düzenledi.