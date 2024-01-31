Fransızların ardından Almanlar: Çiftçiler sokaklara döküldü

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:49

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:49

Almanya’nın Hamburg kentinde çiftçiler bir kez daha eylem yaptı.

Yaklaşık bin 500 traktör ile sokaklara çıkan çiftçiler hakkında Hamburg polisi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saatlerinde başlayan çiftçilerin protestosu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandığı, birçok yerde de trafikte yoğunluk ve aksamalar yaşandığı bildirildi.

"Vergi ve bürokrasi çılgınlığına karşı" sloganıyla yollara çıkan çiftçilerin protestosunun tüm gün sürmesi bekleniyor.

Çiftçiler yeni yılla birlikte bir hafta boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde traktör konvoyları ve mitinglerle Alman hükümetini protesto etmişler, 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir protesto düzenlemişlerdi.

ALMANYA’DA ÇİFTÇİLER KIZGIN

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar Euro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.

Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı.

Bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunan çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtiyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Geçen yıldan bu yana Almanya, Polonya, Romanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok AB ülkesi yoğun katılımlı protestolara sahne oldu.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.