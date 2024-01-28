Fransız çiftçiler eylemlerine devam etti: Hükümet binasına gübre döktüler
Fransa'da çiftçiler, hükümetin geri adımını beğenmedi ve protestolarını devam ettirdi. Tarım işçi sendikasının “Eylemlerimizi sürdürmeye karar verdik" açıklamasının ardından Fransız çiftçiler, hükümet binasına gübre döktü.
Fransa'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına ve ve çevre düzenlemelerine tepki gösterdi ve hükümete geri adım attırdı. Ancak Fransız çiftçiler, hükümeti protesto etmeye devam etti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın “Tarımı her şeyin üstünde tutacağız” açıklamasına rağmen çiftçiler, hükümet binasına gübre döktü.
France ????— James Melville ?? (@JamesMelville) January 28, 2024
French farmers spay farm manure on government buildings. They’ve had enough of the bullshit.#NoFarmersNoFood
pic.twitter.com/VVtZDXJ8X2
Fransa'nın en büyük tarım işçi sendikası FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eylemlerine son vermeyeceklerini belirterek, “Eylemlerimizi sürdürmeye karar verdik. Başbakan tüm taleplerimize yanıt vermedi” demişti.
Attal, çiftçiler üzerindeki mali ve idari baskıyı hafifletmek için önlem alacaklarını söylemişti.
Çiftçiler, üretim maliyetlerinin artışını, haksız rekabeti ve destek ödemelerinin yetersizliği dile getirmek amacıyla, 200'e yakın traktör ile A62 otoyolunu kapatarak hükümeti politikalarını protesto etmişti.
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