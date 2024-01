Fransız çiftçiler eylemlerine devam etti: Hükümet binasına gübre döktüler

Fransa'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına ve ve çevre düzenlemelerine tepki gösterdi ve hükümete geri adım attırdı. Ancak Fransız çiftçiler, hükümeti protesto etmeye devam etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın “Tarımı her şeyin üstünde tutacağız” açıklamasına rağmen çiftçiler, hükümet binasına gübre döktü.

France ????



French farmers spay farm manure on government buildings. They’ve had enough of the bullshit.#NoFarmersNoFood



pic.twitter.com/VVtZDXJ8X2