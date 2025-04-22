FT: Çin, Amerikan fonlarına para akışını durdurdu

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:23

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:23

ABD Başkanı Donald Trump’ın son üç haftada Çin’e karşı açıkladığı sert gümrük tarifeleri, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi zirveye taşıdı.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Çin ise karşılık olarak sadece misilleme tarifeleriyle yetinmedi; ABD merkezli özel sermaye fonlarına yatırım yapmayı da durdurma kararı aldı.

Konuya yakın yedi özel sermaye yöneticisine göre, Çin’in kamu destekli fonları Blackstone, Carlyle Group, TPG gibi dev özel sermaye firmalarına yeni yatırım yapmaktan vazgeçti. Üstelik bu geri çekilme yalnızca ABD merkezli firmalarla sınırlı değil.

Çin, artık başka ülkelerdeki yatırım fonları üzerinden de ABD şirketlerine dolaylı yatırım yapılmasını istemiyor.

“YATIRIM NİYETLERİ RAFA KALDIRILDI”

Habere göre, bazı yöneticiler, Çinli yatırımcıların son dönemde önceden planladıkları yatırım taahhütlerinden bile geri çekildiğini belirtiyor. Bu kararın arkasında doğrudan Çin hükümetinin baskısı olduğu ifade ediliyor.

Kaynaklara göre, bu geri adımın başını da Çin’in en büyük devlet fonlarından biri olan China Investment Corporation (CIC) çekiyor.

Son yıllarda zaten ABD'deki yatırımlarını azaltan CIC, rotasını İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Japonya ve İtalya gibi ülkelere çevirmişti. Ancak bu son adım, ABD pazarına yönelik daha sistematik bir uzaklaşmanın habercisi olabilir.

4.7 TRİLYON DOLARLIK SEKTÖRE DARBE

Çin’in devlet destekli fonları, son otuz yılda ABD özel sermaye sektörüne yüz milyarlarca dolar aktardı. Bu kaynaklar, özel sermayenin finans sektöründeki yükselişinde büyük rol oynadı.

Ancak şimdi tablo değişiyor. Küresel danışmanlık şirketi Global SWF’ye göre, 2023 itibarıyla CIC ve Safe’in yönettiği toplam 2.35 trilyon dolarlık varlığın yaklaşık dörtte biri alternatif yatırımlara ayrılmış durumda.

Habere göre, bu yatırımların önemli bir kısmı, dolaylı yoldan ABD şirketlerine yöneliyordu. Ancak Batılı hükümetlerin Çin'in doğrudan yatırımlarına karşı aldığı önlemler, Çin fonlarını uzun süredir özel sermaye fonları aracılığıyla yatırım yapmaya yönlendirmişti. Şimdi bu kapı da kapanıyor.

“YATIRIM ORTAMI SORGULANIYOR”

Haberde, sadece Çin'in değil, Kanada ve Avrupa’daki bazı emeklilik fonlarının da ABD’deki özel sermaye yatırımlarını yeniden değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Blackstone Başkanı Jonathan Gray, geçen haftaki kazanç çağrısında “Küresel yatırımcılardan ve müşterilerden ne olup bittiğine dair daha fazla soru alıyoruz” diyerek ortamın belirsizliğine dikkat çekti.

Trump döneminde CIC, Goldman Sachs ile birlikte ABD ve İngiltere'de şirket hisseleri alan ortak bir özel sermaye fonu bile kurmuştu. Ancak bu tür iş birlikleri artık siyasi iklimin gölgesinde.

Ticaret savaşının finansal cephedeki yeni cephesi, yalnızca ticaret dengelerini değil, dünya çapında sermaye akışlarını ve yatırım stratejilerini de sarsmaya başladı.