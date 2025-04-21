Çin'den ABD'ye sert tarife tepkisi: 'Kendi bencil çıkarı için...'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:18

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:18

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" uygulaması kapsamında bazı ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde, gümrük vergisi muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığı iddiaları üzerine Washington'a tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamada, ABD'nin "karşılıklılık" adı altında ticaret ortaklarına yeni tarifeler dayattığı ve bu ülkeleri masaya oturmaya zorladığı ifade edilerek, bu yaklaşımın ekonomi ve ticarette tek taraflı zorbalığa dayanan hegemonik bir siyaset olduğu belirtildi.

Bu tür taleplerin çözüm üretmediğine ve bu yolla verilen tavizlerin saygı görmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Kendi bencil çıkarı için başkalarının çıkarlarını feda ederek sözde muafiyetler elde etmeye çalışmak, kaplanla derisi için pazarlık etmeye benzer, sonu her iki taraf için de başarısızlık olacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Çin’in tüm tarafların ABD ile yaşadığı ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları eşit koşullarda istişareyle çözmesini desteklediği vurgulandı. "Çin, tüm tarafların, eşitliğin ve adaletin, tarihsel doğruluğun yanında olması, karşılıklı tarifeler konusunda uluslararası ekonomi ve ticaret kuralları ile çok taraflı ticaret sistemini savunması gerektiğine inanıyor" görüşü paylaşıldı.

‘GEREKEN ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ’

Çin’in meşru haklarını ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın çıkarları pahasına anlaşma yapmasına kesinlikle karşıdır. Eğer bu olursa Çin, asla kabul etmeyecek ve kararlı karşı tedbirler alarak kendi haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır" uyarısında bulunuldu.

Çin'in, tek taraflı ekonomik baskılara karşı tüm taraflarla iş birliğini artıracağı belirtilerek, "Tek taraflılık ve korumacılık karşısında kimse dokunulmaz değildir. Uluslararası ticaret, bir kez güçlünün zayıfı yediği 'orman kanununa' döndüğünde tüm ülkeler bunun kurbanı olacaktır" denildi.

ÇİN VE ABD ARASINDAKİ TARİFE GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı “karşılıklı tarifelere” ilk tepki gösteren ülke Çin olmuş, aynı ölçüde karşılık vermişti. Bu restleşme sonucunda ABD, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145’e; Çin ise ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125’e kadar yükseltmişti.

Diğer ülkelere yönelik tarifelerde 90 günlük erteleme süresi tanıyan Washington, Çin’e uyguladığı artışları ise doğrudan yürürlüğe koymuştu.

Wall Street Journal gazetesi, ABD yönetiminin 70 ülkeyle sürdürdüğü müzakerelerde, Çin ile ekonomik ilişkileri sınırlandırmaları yönünde baskı kurduğunu ve bu sayede Pekin karşısında avantaj sağlamayı hedeflediğini öne sürmüştü.

ABD ve Çin ile güçlü ticari ilişkileri bulunan Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, bu tarifelerden etkilenmemek ya da etkisini azaltmak için temsilcilerini müzakere amacıyla Washington’a gönderdi. Öte yandan Pekin, baskıya dayalı herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyeceğini, yalnızca eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde diyaloğa açık olduklarını vurguladı.