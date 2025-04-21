ABD-Çin ticaret savaşı o yatırım aracını da vurdu: Yatırımcılar panikle çekiliyor!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:15

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:15

Konuya hâkim yedi özel sermaye yöneticisinin Financial Times’a verdiği bilgilere göre, devlet destekli Çinli fonlar son haftalarda ABD merkezli özel sermaye şirketlerine yönelik yatırım kararlarını geri çekmeye başladı.

Üç yönetici, bu adımların Çin hükümetinden gelen yönlendirmelere yanıt olarak atıldığını belirtti.

Bazı kaynaklar, Çinli fonların, ABD merkezli özel sermaye yatırımlarına, bu yatırımlar doğrudan olmasa da farklı coğrafyalardaki alım grupları üzerinden yapılsa bile, dâhil olmak istemediklerini ifade etti. Çin’in bu yaklaşımı, son üç hafta içinde açıklanan ve küresel ticarette iki büyük ekonomi arasındaki ilişkileri daha da zorlaştıran ABD gümrük vergilerine denk gelen bir süreçte öne çıktı.

GÜMRÜK VERGİLERİ KARŞILIKLI OLARAK ARTIRILMIŞTI

Donald Trump, Çin menşeli ihracata yüzde 145’e kadar ulaşan yeni gümrük tarifeleri uygularken, Pekin yönetimi buna yüzde 125 oranında tarifeyle karşılık verdi.

Birçok özel sermaye yöneticisi, Çinli yatırımcıların ticaret geriliminin başladığı dönemden itibaren ABD özel sermaye fonlarına yönelik tutumlarını değiştirdiğini dile getirdi. Bu yatırımcıların artık ABD merkezli fonlara yeni kaynak taahhüdünde bulunmayacaklarını belirten kaynaklar, ayrıca bazı yatırımcıların nihai karar vermedikleri durumlarda planladıkları yatırımlardan da vazgeçtiklerini aktardı.

Gelişmeleri yakından bilen iki kaynak, devlet destekli fonlar arasında China Investment Corporation’ın da geri çekilenler arasında olduğunu kaydetti. Bu kişilere göre, başka Çinli fonlar da benzer şekilde yatırım kararlarını durdurdu. Çin’in egemen varlık fonları, son yıllarda Blackstone, TPG ve Carlyle Group gibi önde gelen ABD merkezli özel sermaye şirketlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmıştı.